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MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

Yüzlerce öğretmen adayı yapılacak atamaları bekliyor. MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç kişi atama?, İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları aranıyor. İşte detaylar…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:51
MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
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Akşam TV’ye konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk 2020 yılında 929 kişilik, 2021’nin şubat ayında ise 500 kişilik engelli öğretmen ataması yaptıklarını söyleyerek planlamalar çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Atamalar hakkındaki sorulara cevap veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında görev yapan öğretmen kadrolarının 2021 yılındaki yer değiştirme süreçlerinin zamanı geldiğinde yapıldığı söyledi. Selçuk il içinde isteğe, iller arasında isteğe, zorunlu çalışma sorumluluğuna ve yaz tatili mazeretlerine bağlı olarak yer değişikliği olabileceğini söyleyerek bu planlamaların Temmuz başından itibaren başlayarak ağustos ayı sonuna dek gerçekleştirecek şekilde çalışmaların yapıldığını ve çalışmaların haziran ayında duyurulacağını sözlerine ekledi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:51
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MebZiya Selçuk
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