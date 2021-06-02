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MEB İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB il dışı atama tarihleri takvimi

Eğitim ve öğretim döneminin bitmesine kısa bir zaman kala öğretmenler, il dışı tayin atamasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte 2021 yılı MEB il dışı atama tarihlerinin takvimi…

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:55
MEB İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB il dışı atama tarihleri takvimi
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Bu sene yapılan eğitim ve öğretim yılı koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçti. Eğitim senesinin sonuna doğru gelinirken öğretmenlerin aklında il dışı tayinlerinin tarihlerini içeren takvim bulunuyor. Bilindiği üzere salgın nedeniyle öğretmenler uzaktan eğitim aracılığıyla öğrencilere ulaşmıştı. Şuan bulundukları şehirden farklı bir şehirde görevini sürdürecek öğretmenler, yaz aylarında gerekli hazırlıkları tamamlamanın peşinde.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin Temmuz ayında başlamasını ve ağustos ayında sona erdirilmesini planladıklarını söyleyerek, keyfi olarak yer değişimi yapmak isteyenler öğretmenler için ise haziran ayı içerisinde bir açıklama yapacaklarını vurguladı.

Takvimde yer alan bilgilere göre ilk işlemler 1 Mayıs 2021 tarihinden başlayacak ve 30 Ağustos 2021 tarihinde ise son işlemler gerçekleştirilecek.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
MebIl Dışı Tayin AtamasıÖğretmen
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