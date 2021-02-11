MEB hangi sınıflar okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı pandemi sürecinden dolayı uzun bir süredir okulları açmıyor. Pandemiden dolayı eğitime ara veren Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağını duyurmuştu. Vatandaşlarımız okulların ne zaman açılacağını merak ederken hangi sınıfların okula gideceği de merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalar Bakan Ziya Selçuk’tan geldi.

Açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’15 Şubat Pazartesi günü yılın ikinci dönemiyle devam ediyoruz. Köy okullarında salgın çok nadir görülüyor. Köyle bu anlamda daha temiz olduğundan öncelikle köy okullarında yüz yüze eğitimi açmaya karar verdik. Yine aynı tarihte bağımsız anaokullarını da açmaya karar verdik’’ dedi.

Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, ‘’İlkokulların 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime açılmasını planlıyoruz. Buradaki öğrencilerimiz haftada sadece 2 gün okula gelecekler. Yine bu tarihte özel durumda olacak öğrencilerimiz için özel eğitim kurumları da açılacak’’ dedi.

8. ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitiminin de 1 Mart tarihinde açılacağını duyuran Bakan Selçuk, ‘’Bu sınıflardaki öğrencilerimiz kritik sınavlara hazırlanıyor. Bundan dolayı öğretmenleriyle yakın temas kurabilmeleri adına böyle bir karar aldık. Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlar çerçevesinde onlar da eğitime başlayabilecek’’ açıklamalarında bulundu.

Lise sınavları hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, ‘’Şuan destekleme yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin sınavlarına daha rahat gidebilmeleri için yasaklarda dışarı çıkabilmeleri saplanacak. Lise öğrencilerinin ilk dönemden kalma sınavlarını Mart ayında yapmayı planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Sözlerini devam ettiren Selçuk, ‘’Elbette öğretmenlerimizin aşı konusunu da düşündük. Yüz yüze eğitime katılacak olan öğretmenlerimize şubat ayı içinde aşılama yapmayı düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımız bazı illerimizde salgının çok düşük seyrettiğini ifade etti. İl Hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararlarına dayanarak ilerleyen zamanlarda il il yüz yüze eğitimleri başlatmayı planlıyoruz’’ dedi.