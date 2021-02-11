İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
MİT ve Emniyet'in düzenlediği operasyonda, terör örgütü mensubu şahıs yakalanarak gözaltına alındı!
MİT ve Emniyet'in düzenlediği operasyonda,...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...

MEB hangi sınıflar okula gidecek?

Pandemiden dolayı eğitime ara veren Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağını duyurmuştu. Vatandaşlarımız okulların ne zaman açılacağını merak ederken hangi sınıfların okula gideceği de merak konusu oldu.

11 Şubat 2021 Perşembe 15:11
MEB hangi sınıflar okula gidecek?
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı pandemi sürecinden dolayı uzun bir süredir okulları açmıyor. Pandemiden dolayı eğitime ara veren Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağını duyurmuştu. Vatandaşlarımız okulların ne zaman açılacağını merak ederken hangi sınıfların okula gideceği de merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalar Bakan Ziya Selçuk’tan geldi.

Açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’15 Şubat Pazartesi günü yılın ikinci dönemiyle devam ediyoruz. Köy okullarında salgın çok nadir görülüyor. Köyle bu anlamda daha temiz olduğundan öncelikle köy okullarında yüz yüze eğitimi açmaya karar verdik. Yine aynı tarihte bağımsız anaokullarını da açmaya karar verdik’’ dedi.

Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, ‘’İlkokulların 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime açılmasını planlıyoruz. Buradaki öğrencilerimiz haftada sadece 2 gün okula gelecekler. Yine bu tarihte özel durumda olacak öğrencilerimiz için özel eğitim kurumları da açılacak’’ dedi.

8. ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitiminin de 1 Mart tarihinde açılacağını duyuran Bakan Selçuk, ‘’Bu sınıflardaki öğrencilerimiz kritik sınavlara hazırlanıyor. Bundan dolayı öğretmenleriyle yakın temas kurabilmeleri adına böyle bir karar aldık. Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlar çerçevesinde onlar da eğitime başlayabilecek’’ açıklamalarında bulundu.

Lise sınavları hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, ‘’Şuan destekleme yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin sınavlarına daha rahat gidebilmeleri için yasaklarda dışarı çıkabilmeleri saplanacak. Lise öğrencilerinin ilk dönemden kalma sınavlarını Mart ayında yapmayı planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Sözlerini devam ettiren Selçuk, ‘’Elbette öğretmenlerimizin aşı konusunu da düşündük. Yüz yüze eğitime katılacak olan öğretmenlerimize şubat ayı içinde aşılama yapmayı düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımız bazı illerimizde salgının çok düşük seyrettiğini ifade etti. İl Hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararlarına dayanarak ilerleyen zamanlarda il il yüz yüze eğitimleri başlatmayı planlıyoruz’’ dedi.



Son Güncelleme: 11.02.2021 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukYüz Yüze EğitimMeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitim hazırlıkları başladı! Şırnak'ta yüz yüze eğitim için okullar temizlendi.
Yüz yüze eğitim hazırlıkları başladı! Şırnak'ta yüz yüze eğitim için okullar temizlendi.
Cevdet Kılıç'tan öğrencileri hedef alan paylaşım
Cevdet Kılıç'tan öğrencileri hedef alan paylaşım
YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2021 YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu
YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2021 YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu

Popüler Haberler

MEB hangi sınıflar okula gidecek?
Öğrenci Belediye bursu başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapamaz? 2021
Karınca kovmak için kullanılan yöntemler
Enabız şifresi alamıyorum, nasıl alırım?
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Özel hastanelerin 2021 fizik tedavi seans ücretleri belli oldu!
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı haklar 2021
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Yurtdışındaki Türk öğrenciler ne olacak? Geri dönüşleri sağlanacak mı?
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor dizi çekim yerleri ve mekanları
Çiftçi kayıt sistemi nedir? E-Çiftçi ÇKS giriş ve kayıt işlemleri
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi branşlara ne kadar atama yapılacak?
Millet Kütüphanesi nerededir? Kütüphaneye nasıl üye olunur? Millet Kütüphanesi giriş şartları
Hasta kabul sekreterleri nerelerde çalışabilir? Hasta kabul sekreteri görevleri
Ek5 Tarım sigortası şartları ve 2021 Ek 5 tarım sigorta formu
Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2021
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Makedonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.