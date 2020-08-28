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MEB hangi liselerde boş kontenjan bulunuyor? 2020 MEB Lise boş kontenjan sorgulama

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte boş kontenjanı bulunan liseler belli oldu. Boş kontenjanı bulunan liseleri öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB'in resmi internet sitesine girerek gerekli bilgilere ulaşabilecek.

28 Ağustos 2020 Cuma 14:10
MEB hangi liselerde boş kontenjan bulunuyor? 2020 MEB Lise boş kontenjan sorgulama
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10 Ağustos 2020 tarihinde LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca genç tercih yaptı. Tercihlerini yapan öğrenciler, tercih sonuçlarının dışında boş kontenjanı bulunan liseleri araştırmaya başladı. Boş kontenjanlara geçmek isteyen öğrencileri okulların yüzdelik dilimlerine bakarak geçiş yapabilecekler.

LGS taban puanlar ve boş kontenjanlar listesi


LGS tercihlerini yapan öğrencilerden bazıları özel okullara kayıtlarını aldırmaktadır. Bu kayıtlar ile birlikte liselerde boş kontenjanlar oluşmaktadır. İstedikleri lisede boş kontenjan bulunan gençler, başvurmaları halinde boş kontenjanı bulunan okulları tercih edebilmektedir. Bunun için MEB belirlenen tarihlerde nakil tercihlerini alacak.

LGS 1. Nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

Tercihlerin açıklanmasının ardından en çok önem kazanan konu boş kontenjanı bulunan liseler oldu. Bir okuldan başka bir okula nakil olmak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren boş kontenjan konusunda, öğrenciler boş kontenjanı bulunan liseleri tercih ederek o liselere nakil olabilecekler. Boş kontenjanı bulunan liseleri öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB'in resmi intenet sitesine girerek bu listeye ulaşabilecekler.

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 14:10
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Anahtar Kelimeler:
LGSLiseler Boş Kontenjan Listesi
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