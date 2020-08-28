MEB hangi liselerde boş kontenjan bulunuyor? 2020 MEB Lise boş kontenjan sorgulama

10 Ağustos 2020 tarihinde LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca genç tercih yaptı. Tercihlerini yapan öğrenciler, tercih sonuçlarının dışında boş kontenjanı bulunan liseleri araştırmaya başladı. Boş kontenjanlara geçmek isteyen öğrencileri okulların yüzdelik dilimlerine bakarak geçiş yapabilecekler.

LGS taban puanlar ve boş kontenjanlar listesi

LGS 1. Nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihlerini yapan öğrencilerden bazıları özel okullara kayıtlarını aldırmaktadır. Bu kayıtlar ile birlikte liselerde boş kontenjanlar oluşmaktadır. İstedikleri lisede boş kontenjan bulunan gençler, başvurmaları halinde boş kontenjanı bulunan okulları tercih edebilmektedir. Bunun için MEB belirlenen tarihlerde nakil tercihlerini alacak.

Tercihlerin açıklanmasının ardından en çok önem kazanan konu boş kontenjanı bulunan liseler oldu. Bir okuldan başka bir okula nakil olmak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren boş kontenjan konusunda, öğrenciler boş kontenjanı bulunan liseleri tercih ederek o liselere nakil olabilecekler. Boş kontenjanı bulunan liseleri öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB'in resmi intenet sitesine girerek bu listeye ulaşabilecekler.