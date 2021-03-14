2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı saat:10.15'te başladı.
2021 MEB Ekys sınavı bir çok il ve ilçe merkezinde bugün saat:10.15'te başladı. ÖSYM tarafından yapılan MEB Ekys sınavına giriş için adayların en geç saat:10.00'a kadar binalara giriş yapması gerekiyor.
ÖSYM tarafından yapılan MEB EKYS sınavının sonuçları ise 7 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak ve adaylar ais sistemi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecekler.
MEB EKYS sınavı soru ve cevapları
MEB EKYS sınavı soru ve cevaplarının önümüzdeki günlerde ösym tarafından adaylara duyurulması bekleniyor.
Son Güncelleme: 14.03.2021 13:46