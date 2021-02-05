MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında yöneticilik olarak görev almak isteyen öğretmenlerin girmesi gereken EKYS sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı.

14 Mart 2021 tarihinde ülke genelinde yapılacak olan EKYS sınavına girmek isteyen adaylar EKYS kılavuzunda ki şartları inceleyerek sınava bşavuru yapabilirler. MEB EKSY sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar sistem üzeriden online olarak bşavurularını yapabilirler.

Ayrıca sınava giriş için ödenecek ücrette 225 TL olarak belirlendi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde yapılan köklü değişikli ile birlikte yönetici olarak görev almak isteyen adaylara eğitim yönetimi sertifikası alma koşulu getirildi.