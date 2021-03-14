MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB’e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için yapılan EKYS bugün gerçekleştirildi. Birçok adayın katıldığı sınav, 150 dakika sürdü ve her bir aday 80 tane soruya cevap verdi. Sınavın ardından merak edilen ilk konu ise sınavın ne zaman açıklanacağı oldu. İntenet üzerinden bu konuyu araştıran adaylar, sınavın ne zaman ve nerede açıklanacağını oldukça merak ediyor.

EKYS ne zaman açıklanacak?

EKYS sonuçları nerede yayınlacak?

Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen adayların girdiği EKYS, bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından en çok merak edilen konu ise sınavın ne zaman açıklanacağı oldu. Sınavın ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

EKYS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlar açıklandığıda ÖSYM’nin sitesine girerek, sonuçlarını öğrenebilecekler. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuç ekranına giriş yapacak olan adaylar, buradan sınav sonuçları ile ilgili tüm bilgileri edinebilecekler.

Sınav pandemi koşullarına göre yapıldı!

MEB tarafından gerçekleştirilen EKYS, pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınavdan önce sınav merkezleri detaylı bir şekilde temizlenirken, sınava giren adaylara ve sınav görevlilerine, maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınava HES kodu ile alınan adaylar, bu kod sayesinde takip edildi.