MEB EBA TV 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders var mı?

2021 yılının gelmesine sayılı günler kala eğitimlerine EBA TV üzerinden devam eden öğrenciler 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklama MEB’ten geldi.
Ancak 1 Ocak ülke genelinde resmi tatil olacağı için ders yapılmayacaktır. Öğretmen ve öğrenciler 1 Ocak ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapacaklar.
1 Ocak ek ders ücreti kesilir mi?
Yapılan açıklamalarda 1 Ocak 2021 tarihinde öğretmenlerden ek ders ücreti kesilmeyeceği açıklandı.
Son Güncelleme: 27.12.2020 21:55