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MEB EBA TV 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders var mı?

EBA TV üzerinden eğitime devam eden öğrenciler ve öğretmenlerin son günlerde en merak ettiği konu 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığıdır. Öğrenciler ve öğretmenler, MEB EBA TV 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders var mı? sorusunu araştırmaktadır.

27 Aralık 2020 Pazar 21:55
MEB EBA TV 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders var mı?
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2021 yılının gelmesine sayılı günler kala eğitimlerine EBA TV üzerinden devam eden öğrenciler 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklama MEB’ten geldi.

MEB’in takvimine ve yönetmeliğine bakıldığında 31 Aralığın tatil olması gibi bir durum söz konusu değildir. Buna göre 31 Aralık tarihinde EBA TV üzerinden yapılacak tüm dersler tüm sınıflar için uygulanacaktır. Açıklamalarda 31 Aralığın yarım veya tam gün olacağına dair bir bilgi bulunmadığı için öğrencilerin derslere girmesi gerekir.

Ancak 1 Ocak ülke genelinde resmi tatil olacağı için ders yapılmayacaktır. Öğretmen ve öğrenciler 1 Ocak ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapacaklar.

1 Ocak ek ders ücreti kesilir mi?

Yapılan açıklamalarda 1 Ocak 2021 tarihinde öğretmenlerden ek ders ücreti kesilmeyeceği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 21:55
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MebEBA TV31 Aralık1 OcakDers Var Mı
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