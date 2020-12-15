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MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor
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MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yapılan kabine toplantısında alınan karar gereği yarından itibaren resmi ve özel anaokullarının faaliyete geçebileceğini duyurdu.

15 Aralık 2020 Salı 00:56
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapına kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz toplantıda kapatılan resmi ve özel okullarının faaliyeti ile ilgili olarak önemli karar alındı.

Toplantı sonrasında kameraların karşısında alınan kararlı açıklayan Erdoğan. kamuya ailt okul öncesi kurumların anasınıfları hariç olmak üzere faaliyetlerini sürdürebileceğini açıklamasından sonra gözle Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmişti.

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden açıklama geldi.

Bakanlık,kabine toplantısında alınan karar gereği yarından itibaren ana sınıfları hariç olmak üzere, bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren resmi ve özel tüm anaokullarının korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen koşullara uymak şartıyla faaliyete geçebileceğini duyurdu.

Bu açıklamadan sonra 15 Aralık tarihi itibariyle resmi ve özel anaokullarının yüz yüze eğitime geçmesi beklenmektedir..



Son Güncelleme: 15.12.2020 00:56
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MebAnaokulları Ne Zaman Açılacak?
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