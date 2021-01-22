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MEB duyurdu! Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu son dakika açıklamasında salgın sebebiyle hareketliliği azaltmak adına durduran öğrenciler için nakil ve geçiş işlemlerinin tekrar açıldığını duyurdu.

22 Ocak 2021 Cuma 21:24
MEB duyurdu! Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu son dakika açıklamasına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler için durdurulan nakil ve geçiş işlemlerinin tekrardan açıldığı bilgisini paylaştı.

Bakanlık ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini hareketliliğin azaltılması için durdurmuştu. Bu kapsamda getirilen kısıtlama ve yeni tedbirler ile vaka sayılarındaki düşüşün sağlanması ve salgının yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlanmasıyla birlikte nakil ve geçiş işlemlerini tekrardan başlattı.

NAKİL VE GEÇİŞLER AÇILDI

Bakanlık tarafından açıklamada nakil geçiş işlemlerinin ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin dönem atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra ,diğer bir deyişle öğrencilerin şu anki bulundukları okullarda tüm notlarının oluşması ve 1. dönemin kapanmasından sonra ,Ortaöğretim (Lise )düzeyindeki öğrencilerin ise Pazartesi başlayacak olan yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren her hafta yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 21:24
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