MEB duyurdu! Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu son dakika açıklamasına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler için durdurulan nakil ve geçiş işlemlerinin tekrardan açıldığı bilgisini paylaştı.
NAKİL VE GEÇİŞLER AÇILDI
Bakanlık tarafından açıklamada nakil geçiş işlemlerinin ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin dönem atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra ,diğer bir deyişle öğrencilerin şu anki bulundukları okullarda tüm notlarının oluşması ve 1. dönemin kapanmasından sonra ,Ortaöğretim (Lise )düzeyindeki öğrencilerin ise Pazartesi başlayacak olan yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren her hafta yapılmasına karar verildiğini duyurdu.
Son Güncelleme: 22.01.2021 21:24