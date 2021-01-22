MEB duyurdu! Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu son dakika açıklamasına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler için durdurulan nakil ve geçiş işlemlerinin tekrardan açıldığı bilgisini paylaştı.

NAKİL VE GEÇİŞLER AÇILDI

Bakanlık ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini hareketliliğin azaltılması için durdurmuştu. Bu kapsamda getirilen kısıtlama ve yeni tedbirler ile vaka sayılarındaki düşüşün sağlanması ve salgının yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlanmasıyla birlikte nakil ve geçiş işlemlerini tekrardan başlattı.

Bakanlık tarafından açıklamada nakil geçiş işlemlerinin ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin dönem atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra ,diğer bir deyişle öğrencilerin şu anki bulundukları okullarda tüm notlarının oluşması ve 1. dönemin kapanmasından sonra ,Ortaöğretim (Lise )düzeyindeki öğrencilerin ise Pazartesi başlayacak olan yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren her hafta yapılmasına karar verildiğini duyurdu.