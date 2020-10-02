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MEB duyurdu! Meslek liseleri uygulamalı eğitimlere yüz yüze olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasıyla meslek liselerinde okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine yüz yüze olarak başlayacaklarını duyurdu.

02 Ekim 2020 Cuma 21:25
MEB duyurdu! Meslek liseleri uygulamalı eğitimlere yüz yüze olarak başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 1.sınıfların kısmen yüz yüze eğitime başlamasının ardından yeni bir karar daha geldi.

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle 2020 2021 eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim olarak başlayan meslek liseleri içinde yüz yüze eğitim kararı aldı.


Bakanlık 81 İl müdürlüğüne gönderdiği resmi bir yazı ile 5 Ekim pazartesi gününden itibaren meslek liselerinin tüm sınıf düzeylerinde okuyan öğrencilerin uygulamalı derslerini yüz yüze olacak şekilde okullarında yapacaklarını duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya  ders saatleri tıpkı ilkokullarda olduğu gibi 30 dakika ve tenefüsler ise 10 dakika olucak ve dersler uzaktan yüz yüze olacak şekilde alan öğretmenleri tarafından kazanımlara göre belirlenecek.

Bilgi düzeyinde ki kazanımlar uzaktan, uygulama düzeyindeki kazanımlar ise atölyelerde uzaktan eğitim olarak devam edecek.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının önümüzdeki haftalarda detaylı bir şekilde açıklama yapması bekleniyor.



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:25
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MebMeslek LiseleriUygulamalı Eğitimler
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