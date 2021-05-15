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MEB duyurdu! Kaç öğretmene aşı randevusu imkanı tanındı

Uzaktan eğitim süreci devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı şu ana kadar yaklaşık 500 bin eğitimciye koronavirüs aşısı randevusu imkanı tanıdıklarını duyurdu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:47
MEB duyurdu! Kaç öğretmene aşı randevusu imkanı tanındı
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Küresel çapta devam eden pandemi sebebiyle ülkemide okullarda uzun süredi hibrit eğitim ile devam ediyor. Bazı kademeler zaman zaman yüz yüze eğitime devam edebilme şansı bulurken, bazı sınıflar ise yaklaşık 14 aydır yüz yüze eğitim göremedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan bu süreç içinde gelecek eğitim öğetim yılına okulların tam kapasite ve tüm kademelerde açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ilk etapta okullarda yüz yüze eğitim verecek öğretmenler için aşılama süreci başladı ve geçtiğimiz aylarda ilk olarak ilkokul öğretmen ve illokularda görevli kişilere koronavirüs aşılama süreci başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının, Sağlık Bakanlığına ilettiği liste sayesinde bazı öğretmenler için enabız sistemi üzerinden randevular verilmeye başlandı.

499 bin personele aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı bugün bu randevu sayılarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakanlık, sürecin başladığı tarihten bugüne kadar toplamda 499 bin personele aşı randevusu açıldığını duyurdu. Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldığı ifade edildi.

 

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 11:47
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Anahtar Kelimeler:
Meböğretmenlere AşıKoronavirüs Aşısı
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