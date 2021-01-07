İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...

MEB duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu son dakika haberinde Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 11 Ocak tarihinde yüz yüze eğitime başlanabileceğini duyurdu.

07 Ocak 2021 Perşembe 12:55
MEB duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
Takip Et:

Yaşanan koronavirüs süreci sebebiyle uzaktan eğitimde olan kurumlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda 20 Kasım - 4 Ocak tarihleri arasında tüm faaliyetlere ara verildiğini ve eğitim öğretimin uzaktan eğitim olarak yapılmasının kararının alındığı,ancak gönderilen bu resmi yazı ile birlikte 11 Ocak tarihinden itibaren uygulamada olan kısıtlamalara dikkat edilerek Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı bazı kurslarda yüz yüze eğitimlerin başlayacabileceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından gönderilen bu yazı ile birlikte salgının durumuna göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kapatılan genel müdürlüğe bağlı kursların yeniden açılması sağlanacak.

İŞTE RESMİ YAZI;

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 12:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüze EğitimKURSLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir? E-devlet okul numarası öğrenme 2021
Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir? E-devlet okul numarası öğrenme 2021
Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti
Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti
Bakan Ziya Selçuk'tan salgın sonrası paylaşımı
Bakan Ziya Selçuk'tan salgın sonrası paylaşımı
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama
MEB'den o öğretmenler için ek ders açıklaması geldi
MEB'den o öğretmenler için ek ders açıklaması geldi
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Popüler Haberler

Arıza dizisi Ali Rıza'nın yeğeni Aslı kimdir? Sıla Gözüm
Araçlarda, otomobillerde veya arabalarda lastik hava basıncı kaç olmalı? Lastiklerin hava basıncı kaç psi ya da bar olmalı?
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
7 Ocak 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
LC Waikiki Türk markası mı? LC Waikiki kimin?
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
7 Ocak 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
CVV kodu ne demek ? CVV kodu ile ilgili bütün detaylar !
Yeni Çipli Kimlik Kartı çıktı mı? Kaç yıl geçerlilik süresi var? Yeni Kimlik kartının özellikleri neler?
Chrome reklam engelleyici eklentiler nelerdir? Reklam engelleyici eklenti nasıl kullanılmaktadır?
2020 KYK bursları ödenecek mi? Okullar kapalıyken KYK bursları ödenir mi?
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son gelişmeler neler? EYT Yasası gündemi son dakika gelişmeleri
7256 vergi borçları, KYK, SGK, BAĞKUR borç yapılandırma işlemi başvuruları nasıl yapılır?
Aşk Ağlatır Ada kimdir? Gerçek adı nedir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler
Show TV Ramo final mi yapacak? Ramo dizisi bitiyor mu?
Atv canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Ocak 2021 Perşembe
2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? 2021
PH değerlerine göre en kaliteli damacana su hangisidir? Damacana su markaların PH değeri nedir?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.