MEB duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor

Yaşanan koronavirüs süreci sebebiyle uzaktan eğitimde olan kurumlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda 20 Kasım - 4 Ocak tarihleri arasında tüm faaliyetlere ara verildiğini ve eğitim öğretimin uzaktan eğitim olarak yapılmasının kararının alındığı,ancak gönderilen bu resmi yazı ile birlikte 11 Ocak tarihinden itibaren uygulamada olan kısıtlamalara dikkat edilerek Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı bazı kurslarda yüz yüze eğitimlerin başlayacabileceğini duyurdu.

İŞTE RESMİ YAZI;

Bakanlık tarafından gönderilen bu yazı ile birlikte salgının durumuna göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kapatılan genel müdürlüğe bağlı kursların yeniden açılması sağlanacak.