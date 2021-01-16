MEB duyurdu! AÖL sınavları uzaktan yapılacak

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle okullar uzun süredir uzaktan eğitim olarak sürece devam ediyor. Son açıklanan karara göre Bakanlığıa bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim süreci 22 Ocak tarihine kadar ara verilmiş ve ilkokul ile ortaokullar okuyan öğrencilerin ilk dönem notlarında yüz yüze sınav yapılmayacağı, yapılan sınavların ise değerlendirmeler katılmayacağı duyurulmuştu.

Milli Bakanlığından açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler içinde sınavlarla ile ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk açık öğretim liselerinde okuyan öğrencilerin sınavlarının uzaktan online olarak yapılacağı bilgisini paylaştı.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Bakan Selçuk,açık öğretim lisesi okullarında öğrenim gören öğrencilerin 1.dönem sınavlarının 25 Şubat 2021 tarihinde, 2 dönem sınavlarının ise 25 Mart 2021 tarihinde uzaktan eğitim olarak yapılacağını duyurdu.

Sınavların belirtilen tarihlerde uzaktan yapılacağını duyuran Bakan Selçuk, gerekli bilgilendirmelerin daha sonra yapılacağı bilgisinide aktardı