MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada 2018,2019 ve 2020 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sınavına giren öğretmen adayları arasında bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere çeşitli branşlarda 500 öğretmen atanacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre EKPSS sınavına girmiş ve üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinde mezun olan öğretmen adayları tercihlerini 11 Şubat tarihinde sistem üzerinden yapacak ve EKPSS puan üstünlüğüne göre farklı branşlara toplam 500yapılacak.

Hangi branştan hangi illere kaç öğretmen atanacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek ve öğretmen adaylarının atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Öğretmen adayları 11 - 15 Şubat tarihleri arasında tercih işlemlerini personel.meb.gov.tr adresinden elektronik olarak yapabilecekler. Atama sonuçları ise 16 Şubat 2021 tarihinde duyurulacak.