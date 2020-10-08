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MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!

Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan 500 bin ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı başlıyor. 500 bin tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

08 Ekim 2020 Perşembe 10:45
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6 ekim salı günü yapılan kabine toplantısından yüz yüze eğitim için önemli bir karar çıkmıştı.

Yüz yüze eğitimin 12 ekim pazartesi gününden itibaren genişletilme kararının yanında ihtiyaç sahibi olan 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı yapılacağı açıklanmıştı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak olan 500 bin ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.

500 BİN ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı yapılacak çocukların belirlenmesinde ailesinin gelir durumu, evdeki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime katılma durumu, özel gereksinimleri gibi kriterler üzerinde bir değerlendirme yapılacağı duyuruldu.

Tablet bilgisayarların dağıtım işini ve il milli eğitim müdürlükleri üstlenecek ve müdürlükler süreci koordine edecek. İhtiyaç sahibi çocuklar tabletlerini okulları aracılığıyla alabilecekler.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

 

Ayrıca okulların salgın hastalığın sürecine göre açılma durumu göz önünde bulundurularak yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 10:45
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500 Bin Tabletücretsiz Tablet Dağıtımı
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