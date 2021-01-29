MEB duyurdu! 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı

Yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitim olarak sürdürülen süreçte Bakanlık uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kağsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi 500 bin öğrenciye ücretsiz olarak tablet bilgisayar dağıtılacağını duyurmuş ve dağıtım işlemlerine hemen başlanmıştı.

81 ilde ihtiyaç sahibi çocuklara 7 faz halinde dağıtımı planlanmıştı.

Son olarak Bakanlık tarafından dün 17 ilimizde daha gönderilen 7.faz ile birlikte 500 bin ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.

TÜM ÖĞRENCİLERİN İNTERNET VE CİHAZA ULAŞMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ

Bu kapsamda Bakan Ziya Selçuk, dağıtımın yapıldığı illerimizde ki idareci ve yöneticiler ile çevrimiçi olarak bir araya geldi.Selçuk, pandemi sebebiyle sürdüren uzaktan eğitim sürecinde tüm öğrencilerin intenet ve cihaza ulaşabilmeleri için yoğun çabalar gösterdiğini vurguladı.