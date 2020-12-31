MEB Dijital karne nedir, karne nasıl alınacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve kane sistemi ile alakalı açıklamalar yaptı. "Yüz yüze kane vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital kane söz konusu." İfadelerine yer veren Selçuk, liseler için 1. Dönem ile ilgili notlandırma aşaması sona erdikten sonra kane olabileceği konusuna değindi. Bu açıklamalardan sonra öğrenci ve veliler dijital kanenin ne olduğunu merak etmeye başladı.

Dijital kane nedir?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olanlar kanelerini e-Okul sistemi aracılığıyla dijital olarak alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kaneleriyle takdir, teşekkür belgelerini elektronik ortam üzerinden veli ve öğrencilerin erişimine sunacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası toplantısında gündemde yer alan konuyla ilgili soruları cevapladı ve önemli açıklamalara yer verdi.

"Yüz yüze kane vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital kane söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra kane olabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek." dedi.

Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." Dedi.