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MEB destekleme kursları verilebilecek dersleri ve alınacak önlemleri resmi yazı ile duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı yayımlamış olduğu resmi bir yazı ile destekleme ve yetiştirme kursu verilebilecek dersleri ve alınacak önlemleri duyurdu. İşte 12 ve 8. sınıflara destekleme kursu verilebilecek dersler ve alınacak önlemler..

18 Ağustos 2020 Salı 01:08
MEB destekleme kursları verilebilecek dersleri ve alınacak önlemleri resmi yazı ile duyurdu
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Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan korona virüs salgın hastalık süreci nedeniyle okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim olarak açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan diğer bir karar ise önümüzdeki senen LGS ve YKS sınavına girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin 31 ağustos tarihinden itibaren okullarda destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze verilmesi oldu.


8. ve 12. sınıfta okuyan öğrenciler istemeleri durumunda 31 ağustos tarihinden itibaren okullarında yüz yüze olarak belirlenen derslerden destekleme ve yetiştirme kursu alabilecekler.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yayımlamış olduğu resmi yazıda öğrencilerin hangi derslerden kurs alabileceklerini ve okullarda hangi önlemlerin alınacağını net bir şekilde açıkladı.

İşte MEB tarafından gönderilen resmi yazı ;

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 01:08
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MebDestekleme Ve Yetiştirme KurslarıDyk Kursları Ne Zaman Başlıyor?
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