MEB Canlı Sınıf Uygulaması nedir? Canlı Sınıf Uygulaması ne zaman başlayacak, canlı sınıf zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde Canlı Sınıf uygulaması hakkında konuştu. Bakan Selçuk’un açıklamalarının ardından Canlı Sınıf uygulaması merak konusu oldu.

Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren Canlı Sınıf uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Bakan Selçuk, bu konuyla yakından ilgilendiklerini açıklamıştı.

Canlı Sınıf uygulaması nedir?

Canlı Sınıf uygulaması 8.ve 12.sınıf öğrencisi olup, LGS ve YKS sınavların hazırlanan öğrenciler ve öğretmenlerin bir araya gelmesini sağlayacak uygulamadır.

Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaya yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer vermişti;

'' Canlı sınıfların oluşturulmasından okul müdürleri sorumlu olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğrencileri canlı ders programlarına ilişkin bilgilendirecek. Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinden görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.”

Canlı Sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?

İstanbul ve Ankara’da 29 Mart 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama başlatılmıştı. Bakan Ziya Selçuk pilot uygulamanın sonuç verdiğini ve Canlı Sınıf uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Uygulamanın kapsamı kademeli olarak genişletilecek ve planlama doğrultusunun ülke genelinde uygulanmaya başlayacak. Şuan için zorunlu olmasa da, ilerleyen süreçte uygulamanın ülke genelinde kullanımının ardından zorunluluk gelebilir.