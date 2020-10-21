MEB bedava tablet nasıl alınır?

Acun Ilıcalı, Haydi Şimdi kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşları, bağışlarla uzaktan eğitim alan öğrenciler için ücretsiz tablet verecek. Acun Ilıcalı'nın "Haydi Şimdi" sloganıyla düzenlediği bağış gecesinde 100.000 liranın üzerinde bağışta bulunanlar canlı olarak yayınlandı. SMS ile bağışta bulunmak isteyen kişiler EĞİTİM yazıp 2686'ya mesaj göndererek 10 TL bağış yaptı. Acun Ilıcalı akşamın sonunda 7,5 milyon TL toplanıldığını duyurdu. SMS'ler henüz bu sayıya dahil edilmemiştir.

Bayraktar, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada, "TEKNOFEST2020 Paydaşlarımızdan ve ev sahiplerimizden toplam tablet bağış miktarı 81.000 oldu. Gençlerimiz bilgiye ulaşacak ve #MilliTeknolojiHamlesi'de çıtayı yükseltecek! " kullanılan ifadeler arasında yerini aldı. Bayraktar'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta

Bilgisayar Kampanyası Desteği Nasıl Yapılır?

Kampanya genelinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet , Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 10 bin adet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 10 bin adet, Baykar 5 bin adet, Aselsan 5 bin adet, TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışı yaptığı duyuruldu.

Koronavirüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak bazı öğrencilerin bilgisayar sahibi olmaması ve herhangi bir eğitimi kaçırmaması için başlatılan "Haydi Şimdi" etkinliğine katılmak isteyenlere "eğitim" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri gerekiyor.

Bağışlar, Türk Kızılayı Mobil Çağrı Merkezi "168" aranarak yapılabilir.

Öğrenciler Haydi Şimdi Bilgisayar Kampanyasından Ne Zaman ve Nasıl Yararlanacak?

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu dizüstü bilgisayar kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarından gelen bağışların dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Acun Ilıcalı, topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB tüm başvuru sahiplerini bilgilendirecek. Dizüstü bilgisayarı teslim etmeye çalışacak. Ne zaman ve nasıl başvurulacağı belirtilmemiştir.