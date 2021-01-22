MEB Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar!

Ülkemizde ve dünyada etkisini devam ettiren Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde bir süredir ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilmiyor. İlkokul, ortaokul ve lise kurumlarında okuyan öğrencilerin yarından itibaren 3 haftalık yarıyıl tatiline girmesi sonrasında yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer aldı.
Destekleme kursları yüz yüze eğitimle yapılacak
MEB tarafından tüm il valiliğine gönderilen resmi yazıda 2020-2021 eğitim öğretim senesinde MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12. Sınıf öğrenciler ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara isteğe bağlı şekilde verilen destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak 2021’den itibaren başlayacağı aktarıldı.