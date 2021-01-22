MEB Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar!

Ülkemizde ve dünyada etkisini devam ettiren Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde bir süredir ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilmiyor. İlkokul, ortaokul ve lise kurumlarında okuyan öğrencilerin yarından itibaren 3 haftalık yarıyıl tatiline girmesi sonrasında yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrenciyi kapsamına alan önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, okulların kapalı kalmasının bugünün değil yarının sorunu olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin OECD ve AB ülkeleri arasında okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri olduğunu söyledi. 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, anne-baba ve çocukların durumuna bakılarak okulların mümkün mertebede daha yüksek bir kapasite ile açılması gerektiğine karar verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, alt sınıfların virüse karşı riskinin daha az olduğuna dikkat çekti.

Destekleme kursları yüz yüze eğitimle yapılacak

MEB tarafından tüm il valiliğine gönderilen resmi yazıda 2020-2021 eğitim öğretim senesinde MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12. Sınıf öğrenciler ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara isteğe bağlı şekilde verilen destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak 2021’den itibaren başlayacağı aktarıldı.