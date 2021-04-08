MEB Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? 2021 AKS sınavı ne zaman yapılacak?

Ziya Selçuk, Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavıyla alakalı beklenmedik bir açıklamada bulundu. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması beklenen Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı’nın ertelendiğini açıkladı.

Güncel sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavların ertelendiği bilgisini paylaşırken ertelenen sınavlara dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

2021 yılının Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı’nın yeni tarihleri açıklandığında sizlerle paylaşacağız.