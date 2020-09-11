MEB açıkladı! Okula başlayacak olan ilkokul 1.sınıfların yüz yüze eğitimi nasıl olacak?

Şu an uzaktan eğitim sürecine devam eden okulların 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili olarak detaylar netleşti.

Bakanlık geçtiğimiz günlerde 21 Eylül tarihinde ilkokul 1.sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı.

Bakanlık bugünde göndermiş olduğu resmi yazıda ilkokul 1.sınıfların 21 eylül tarihinde nasıl yüz yüze eğitime başlayacaklarının detaylarının açıkladı.

Bakanlığın göndermiş olduğu resmi yazıda incelendiğinde 21 Eylül'de tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak olan ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin ilk hafta haftada bir gün,sonraki haftalarda ise haftada iki gün olacak şekilde eğitime devam edecekleri diğer günlerde ise uzaktan eğitim yapacakları görüldü.

Ayrıca yüz yüze eğitimde her gün 5 ders olacak şekilde ve ders süresi 30 dakika olacak şekilde güncellendi.

İşte 21 eylülde başlayacak olan yüz yüze eğitimin madde madde detayları ;