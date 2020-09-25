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MEB açıkladı! Meslek lisesi öğrencileri staja başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıda meslek lisesinde öğrenim gören ve staj yapması gereken öğrencilerin gerekli izinleri sağlamak şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren staja başlayabileceklerini duyurdu.

25 Eylül 2020 Cuma 19:04
MEB açıkladı! Meslek lisesi öğrencileri staja başlıyor
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Yaşanan pandemi süreci sonrasında eğitim alanında ki kontrollü normalleşme devam ediyor. Bakanlık tarafından alınan karar gereği şimdilik sadece ilkokul 1.sınıflar veli istekleri doğrultusunda haftada iki gün olmak şartıyla okullarında yüz yüze eğitime başladı.

Ortaokul ve lise kademelerinde öğrenciler ise uzaktan eğitim olarak derslere  eba tv kanalları ve eba platformu üzerinden katılmaya devam ediyor. Son günlerde merak edilen diğer bir konu ise meslek lisesin uygulamalı eğitim yada staj gören öğrencilerin durumlarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.


Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıda meslek liselerinde eğitim gören ve bu sene staj yapması gereken öğrencilerin 28 Eylül tarihinden itibaren gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınması şartıyla iş yerlerinde staja başlayabileceklerini duyurdu. Ayrıca bakanlık her hangi bir şekilde iş yeri bulamayan öğrencilerin ise stajlarını okullarında yapabileceklerini açıkladı.

BAKANLIĞI KONUYLA İLGİLİ RESMİ YAZISI ;



Son Güncelleme: 25.09.2020 19:04
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Anahtar Kelimeler:
MebMESLEKİ LİSELERİStaj
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