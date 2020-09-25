MEB açıkladı! Meslek lisesi öğrencileri staja başlıyor

Yaşanan pandemi süreci sonrasında eğitim alanında ki kontrollü normalleşme devam ediyor. Bakanlık tarafından alınan karar gereği şimdilik sadece ilkokul 1.sınıflar veli istekleri doğrultusunda haftada iki gün olmak şartıyla okullarında yüz yüze eğitime başladı.
Ortaokul ve lise kademelerinde öğrenciler ise uzaktan eğitim olarak derslere eba tv kanalları ve eba platformu üzerinden katılmaya devam ediyor. Son günlerde merak edilen diğer bir konu ise meslek lisesin uygulamalı eğitim yada staj gören öğrencilerin durumlarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.
BAKANLIĞI KONUYLA İLGİLİ RESMİ YAZISI ;
Son Güncelleme: 25.09.2020 19:04