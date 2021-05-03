MEB açıkladı! 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında mülakat yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı kadrona 2021 yılı Eylül ayında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takviminde süreç ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ilk başvurular alınmış ve öğretmen adaylar ilkatama.meb.gov.tr adresinden ön başvurularını yapmışlardı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında mülakat yerleri belli oldu

Bu süreç sonrasında öğretmen adaylarının sözlütercih işlemleri başlamış ve öğretmen adayları sözlü sınava girmek istedikleri merkezleri sistem üzerinden tercihte bulunmuştu.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında adayların gireceği sözlü mülakat yerlerini açıkladı. Öğretmen adayları e devlet üzerinden sisteme giriş yapıp, kendi kimlik numara ve şifreleriyle hangi merkezlerde sözlü sınava gireceklerini görebilirler.

Mülakatlar 17 Mayıs - 6 Haziran arasında olacak

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında adayların mülakatlar ise 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 20 bin öğretmen atamasında oluşan puanlara göre tercih işlemleri başlayacak.