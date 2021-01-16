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MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında açık öğretim okulları sınav tarihleri belirlendi. Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda sınavların online olacağı açıklandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:26
MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!
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Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında açık öğretim okullarının sınav tarihleri belirlendi. Açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk;

Açıklamalarda, sınavların online yapılacağı ve birinci dönem sınavlarının 25 Şubat’ta, ikinci dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağı aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:26
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MebZiya SelçukAçık öğretim OkullarıSınav TarihleriAçıklama
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