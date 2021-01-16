MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında açık öğretim okullarının sınav tarihleri belirlendi. Açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk;

Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.



I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de



II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.



Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/vRsblWDjnU— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) Ocak 16, 2021

Açıklamalarda, sınavların online yapılacağı ve birinci dönem sınavlarının 25 Şubat’ta, ikinci dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağı aktarıldı.