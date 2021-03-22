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MEB açık lise sınavlarının yapılacağı tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı açık liselerde eğitim gören binlerce öğrencinin 2.dönem sınavlarının 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında online yapılacağını duyurdu.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:21
MEB açık lise sınavlarının yapılacağı tarihi duyurdu
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2 Mart tarihinde başlayan aşamalı normalleşme kapsamında tüm illerde ilkokul kademelerinde ki öğrenciler yüz yüze eğitime başlarken, lise kademelerinde öğrenciler ise düşük ve orta riskli illerde yüz yüze, riskli ve yüksek riskli illerde ise uzaktan eğitime devam ediyor.

Öte yandan örgün eğitimde lise kademelerindeki tüm sınıf düzeylerinde 1.dönem sınavları Mart ayı içerisinde tüm şehirlerde yüz yüze olacak şekilde yapılmaya devam edilirken, Milli Eğitim Bakanlığın açık lise öğrencilerinin yakından ilgilendiren sınav tarihleriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

AÇIK LİSE SINAVLARI 25 - 29 MART TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Bakanlık açık öğretim liselerinde(, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) eğitim gören öğrencilerin bu eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavlarının 25 Mart - 29 Mart tarihleri arasında online olarak yapılacağını duyurdu.

Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı. 

Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi intenet sitelerinden ulaşabilecek.



Son Güncelleme: 22.03.2021 23:21
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MebAçıkLiseAçık Lise Sınav TakvimiAçık Lise Sınav Tarihleri
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