MEB açık lise öğrencilerinin yüz yüze sınavlarıyla ilgili resmi yazı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı 15 Şubat köy okullarında, 1 Martta ise kentlerde ki 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin başlayacak olan yüz yüz eğitimi öncesi sınavlar hakkında önemli bir resmi yazı daha paylaştı.

Bakanlık tarafından dün gönderilen resmi yazıda örgün öğretimde eğitim gören öğrencilerden beklemeli olan öğrencilerin sorumluluk sınavlarının 22-26 Şubat, geçen sene sorumlu olarak sınıf geçen öğrencilerin ise sorumluluk sınavlarının 1-31 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu.

Bu resmi yazıdan sonra Bakanlık mesleki açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrencilerindeyla ilgili olarak resmi bir yazı gönderdi.

Bakanlık tarafından gönderilen bu resmi yazıya göre mesleki açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrencilerin 1.dönem yapılamayan meslek dersleri sınavlarının okullarında 15 - 26 Şubat tarihleri arasında yapılacağını, sonuçların ise 5 Mart tarihine kadar sisteme girileceği bilgisini paylaştı.

İŞte o resmi yazı ;