MEB açık lise iş takvimini duyurdu! Açık Lise Sınav Tarihleri belli oldu

Milyonlarca öğrenci örgün eğitimde hakkını tamamladıktan sonra eğitim öğretime yayın eğitimde yani açık lisede devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca açık lise öğrencinin merakla beklediği 2020 2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimini duyurdu.

Açık lise iş takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin ve sınavlarda görev alan öğretmenlerin merakla beklediği açık lise sınav tarihleride netleşti.

İLK SINAVLAR 5-6 ARALIK 2020 TARİHİNDE

Açıklanan resmi iş takvimine göre 2020 2021 Eğitim Öğretim yılının ilk sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

Aynı eğitim öğretim yılının 2.sınavları ise 27-28 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

2020 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK LİSE İŞ TAKVİMİ