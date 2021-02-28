MEB Açık Lise (AÖL) 1. dönem hata veren sınavlar iptal edilecek mi? AÖL telafi sınavı olacak mı?

Yaptıkları işlerden dolayı veya okumaya imkanı olmayan kişiler açıktan lise bitirmek için uğraşıyor. Okullarını bitirerek daha güzel iş bulma umudu taşıyan kişiler bu okullara kaydını yaptırarak sınavlarına hazırlanıyor.

Hazırlandıkları sınavlara giriş için heyecan içinde olan adaylar salgın döneminde online yapılan sınavların tarihlerini merak ediyor.

Yoğun bir şekilde sınava hazırlık yapan adayların bazıları sistemde yaşanan tıkanıklık nedeniyle sıanvlarını tamamlayamadılar. Sınavlarını tamamlayamayan adaylar sınavlarının iptal mi yada geçerli mi sayılacağını merak ediyor.

Halk Eğitim Müdürlükleri kapısını aşındıran adaylara Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav öncesi yayınlanan kılavuzda yayınlanan bilgide "Öğrenciye bağlı olmayan intenet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir." ifadeleri yer aldı.