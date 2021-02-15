MEB 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman yapılacak?

Yüz yüze eğitime geçilmesi için büyük uğraş verildiği bu günlerde özellikle liselerde sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları ise merak ediliyor.

15 Şubat 2021 itibari ile köy okullarının açılmasına karar verilirken aynı zamanda anaokulları da açılarak yüz yüze eğitime geçildi. Diğer okul ve sınıflar yüz yüze eğitime 1 Mart 2021 tarihinde kademeli olarak geçecekler açıklamaları sonrasında 9, 10, 11 ve 12. Sınıfların yazılı sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Liseler ne zaman açılacak?

İkinci dönemde köy okulları ve anaokullarının başlayacağı bilgisi verilirken 12. Sınıfların 1 Mart itibari ile yüz yüze eğitime başlayacakları açıklandı. Sayıları azaltılmış sınıflarda tüm hijyen ve mesafe kurallarına uyularak eğitimin başlayacağı belirtildi.

Lise sınavları iptal mi?

Liselerde yapılan yazılı sınavların iptali ile ilgili Bakan Selçuk açıklamalarda bulunmazken veliler ve öğrenciler sınavların iptal edilmesi için sosyal medya üzerinden taleplerde bulundu.

Lise sınavları ne zaman yapılacak?

Birinci dönemde uygulanmayan lise sınavları 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte 2 haftayı geçmeyecek şekilde zümre başkanları tarafından belirlenen tarihler arasında uygulanacak denildi.

Gerekli tedbirler alınarak, yüz yüze eğitime geçileceği belirtilirken birinci döneme ilişkin tüm ders notlarının 19 mart tarihine kadar e-okula girileceği ve kesinleşeceği açıklandı.

Birinci dönemde yapılmayan sınavlar için sadece 1 Kasım 2020 tarihine kadar görülen konularla sınırlı olacak şekilde sınavlar uygulanacak.

Öğrencilerin hareketliliklerini azaltmak adına bir günde öğrenciler için 1 veya 2 sınav yapılacak uygun görülmesi durumlarında 3 sınav da yapılabilecek.

Belirli nedenlerle sınavlara katılamayan öğrenciler için ilerleyen tarihlerde tekrar sınavlar düzenlenecek.

Sınav tarihleri en az 1 hafta olmak şartıyla öğrencilere bildirilmek zorunda olacak.