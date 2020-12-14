MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru yapma ekranı ve formu!

Milli Eğitim Bakanlığı pandemi nedeniyle eğitimlere online olarak devam ediyor. Online olarak devam eden eğitim sürecinde bakanlık öğrencilere 500 bin tablet verecek. Ocak ayından itibaren dağıtılacak olan tablet başvuruları merak ediliyor.

Şuana kadar 150 bin ücretsiz tablet dağıtıldı. Bunun yanı sıra Aralık ayında 300 bin tablet daha dağıtılmak üzere hazırlandı. Bakan Ziya Selçuk Ocak ayı içerisinde de 500 bin tabletin dağıtılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımlar ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılıyor., öğrencilerin ailevi durumu ve kardeş sayısı gibi kriterlere göre sıralandıktan sonra yapılan sıralama kapsamında dağıtılıyor. Bu tabletler için başvuru yapılmamaktadır.

Öte yandan bazı belediyelerin başlattığı tablet dağıtımlarına belediyelerin resmi siteleri üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Bakan Ziya Selçuk Aralık ayının 14, 21 ve 28’inde dağıtım sürecinin başlayacağını ve yaklaşık 300 tablet dağıtılacağını açıklarken, Ocak ayında da 200 bin tabletin daha dağıtılıp toplamda 500 bin tablet dağıtılacağını duyurdu.