MEB 2021 YKS sınavından kaldırılan konular

Hepimizin bildiği gibi, sınav sisteminde bazı değişiklikler meydana gelebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, YGS LYS'den sonra YKS'ye uyum sağlamaya çalışırken bu yıl lise ve ortaokul müfredatını değiştirdi. Önceki değişiklikler 2013 yılında yapılmış ve konular sadeleştirilmişti.

Yeni müfredattan kaldırılan matematik konuları

Faiz,havuz ve saat problemleri

İrrasyonel Sayıların Binom Açılımı

İkiden fazla terimli ifadelerin binom açılımı

İki Değişkenli Polinomlar

P(x) polinomunun iki dereceli veya daha büyük dereceli polinoma bölümü

Karmaşık sayı ve eşleniği hariç karmaşık sayılardaki tüm işlemler

Özel Dörtgenler hariç Genel Dörtgenlerde Alan

Çokgende Alan ve İçbükey Çokgenler

Modüler Aritmetik (Sadece periyodik durum içeren problemler kısmı kaldı.)

Trigonometri Dönüşüm formülleri

Geometrik seriler

Yüksek mertebeden Türev

Sonucu +oo -oo olan limitler

f(x):x^n dışındaki Polinomsal Fonksiyonların Türevi dışındaki türev kuralları

İkinci dereceden türev yazımı (konveks-konkav ve dönüm noktası)

Vektörler

Elips,Hiperbol,Parabol (Konikler)

Dairesel Permütasyon

Uzayda Doğru Düzlem

Polinomsal Fonksiyonlar dışındaki integral özellikleri

Yeni müfredattan kaldırılan biyoloji konuları

B Grubu Vitamin Çeşitleri

Hayvanlar Alemi dışında diğer alemlerin sınıflandırılması

Omurgalı ve omurgasız hayvanların yapı ve sistematiği

Dış Dölleme, iç Döllenme

Eksik baskınlık, pleotropizm

Mutasyon çeşitleri

Hormonların yapısı

Embriyojenik tabakalardan meydana gelen organlar

Popülasyon Genetiği

Klorofil a ve b nin yapısı

Fotosentez ve Solunum Hesaplamaları

CAM ve C4 Bitkileri

Bitkilerin büyümesinde etkili olan minerallerin görevleri

Evrim—Canlılar ve Çevre (İsmi Değişti)

Organellerin Hastalıkları (eklendi)

İnsülin direnci,diyabet ve obezite (eklendi)

Biyogüvenlik ve Biyoetik (eklendi)

Yeni müfredattan kaldırılan kimya konuları

Hayatımızda Kimya

Kimyasal Türler Arası Etkileşimde Radikal Kavramı

Asitler Ve Bazlar’ın Endüstriyel Kullanım Alanları

Karışımlar Ünitesinden Koagülasyon,

İyon Değiştirici Reçine Kavramları

Kimya Her Yerde Ünitesinden Su Döngüsü, Su Arıtımı,

Gübreler, Cam, Porselen, Seramik, Boyalar, kırtasiye

Ürünleri, Yapı Malzemeleri, Kirleticiler, Sera Etkisi,

Küresel Isınma

Işığın Dalga Tanecik Karakteri

De Broglie Hipotezi

Asit Baz Ünitesinde Hidroliz Hesaplamaları

Kurşunlu Akümülatörler

İyonik Redoks Denkleştirilmesi Amidler,

Aminoasitler, Karbonhidratlar, Optik İzomeri Kavramları

Yeni müfredattan kaldırılan fizik konuları

Moden Fizikte X Işınları

Buraya kadar olan konular lise müfredatından kaldırılan konular Bu konulardan sadece 12. sınıfa ait olan konular bu sene YKS de yer almayacak Aşağıdaki listede 2019 YKS de yer almayacak konuları listeledik

2021 YKS Kaldırılan Konular şu şekildedir.

Matematik

Yüksek mertebeden Türev

Sonucu +oo -oo olan limitler

f(x):x^n dışındaki Polinomsal Fonksiyonların Türevi dışındaki türev kuralları

İkinci dereceden türev yazımı (konveks-konkav ve dönüm noktası)

Vektörler

Elips,Hiperbol,Parabol (Konikler)

Dairesel Permütasyon

Uzayda Doğru Düzlem

Polinomsal Fonksiyonlar dışındaki integral özellikleri

Biyoloji

Popülasyon Genetiği

Klorofil a ve b nin yapısı

Fotosentez ve Solunum Hesaplamaları

CAM ve C4 Bitkileri

Bitkilerin büyümesinde etkili olan minerallerin görevler

Kimya

Kurşunlu Akümülatörler

İyonik Redoks Denkleştirilmesi Amidler,

Aminoasitler, Karbonhidratlar, Optik İzomeri Kavramları