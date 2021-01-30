MEB 2021 YKS sınavından kaldırılan konular

Hepimizin bildiği gibi, sınav sisteminde bazı değişiklikler meydana gelebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, YGS LYS'den sonra YKS'ye uyum sağlamaya çalışırken bu yıl lise ve ortaokul müfredatını değiştirdi. Önceki değişiklikler 2013 yılında yapılmış ve konular sadeleştirilmişti.
Yeni müfredattan kaldırılan matematik konuları
Faiz,havuz ve saat problemleri
İrrasyonel Sayıların Binom Açılımı
İkiden fazla terimli ifadelerin binom açılımı
İki Değişkenli Polinomlar
P(x) polinomunun iki dereceli veya daha büyük dereceli polinoma bölümü
Karmaşık sayı ve eşleniği hariç karmaşık sayılardaki tüm işlemler
Özel Dörtgenler hariç Genel Dörtgenlerde Alan
Çokgende Alan ve İçbükey Çokgenler
Modüler Aritmetik (Sadece periyodik durum içeren problemler kısmı kaldı.)
Trigonometri Dönüşüm formülleri
Geometrik seriler
Yüksek mertebeden Türev
Sonucu +oo -oo olan limitler
f(x):x^n dışındaki Polinomsal Fonksiyonların Türevi dışındaki türev kuralları
İkinci dereceden türev yazımı (konveks-konkav ve dönüm noktası)
Vektörler
Elips,Hiperbol,Parabol (Konikler)
Dairesel Permütasyon
Uzayda Doğru Düzlem
Polinomsal Fonksiyonlar dışındaki integral özellikleri
Yeni müfredattan kaldırılan biyoloji konuları
B Grubu Vitamin Çeşitleri
Hayvanlar Alemi dışında diğer alemlerin sınıflandırılması
Omurgalı ve omurgasız hayvanların yapı ve sistematiği
Dış Dölleme, iç Döllenme
Eksik baskınlık, pleotropizm
Mutasyon çeşitleri
Hormonların yapısı
Embriyojenik tabakalardan meydana gelen organlar
Popülasyon Genetiği
Klorofil a ve b nin yapısı
Fotosentez ve Solunum Hesaplamaları
CAM ve C4 Bitkileri
Bitkilerin büyümesinde etkili olan minerallerin görevleri
Evrim—Canlılar ve Çevre (İsmi Değişti)
Organellerin Hastalıkları (eklendi)
Biyogüvenlik ve Biyoetik (eklendi)
Yeni müfredattan kaldırılan kimya konuları
Hayatımızda Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimde Radikal Kavramı
Asitler Ve Bazlar’ın Endüstriyel Kullanım Alanları
Karışımlar Ünitesinden Koagülasyon,
İyon Değiştirici Reçine Kavramları
Kimya Her Yerde Ünitesinden Su Döngüsü, Su Arıtımı,
Gübreler, Cam, Porselen, Seramik, Boyalar, kırtasiye
Ürünleri, Yapı Malzemeleri, Kirleticiler, Sera Etkisi,
Küresel Isınma
Işığın Dalga Tanecik Karakteri
De Broglie Hipotezi
Asit Baz Ünitesinde Hidroliz Hesaplamaları
Kurşunlu Akümülatörler
İyonik Redoks Denkleştirilmesi Amidler,
Aminoasitler, Karbonhidratlar, Optik İzomeri Kavramları
Yeni müfredattan kaldırılan fizik konuları
Moden Fizikte X Işınları
Buraya kadar olan konular lise müfredatından kaldırılan konular Bu konulardan sadece 12. sınıfa ait olan konular bu sene YKS de yer almayacak Aşağıdaki listede 2019 YKS de yer almayacak konuları listeledik
2021 YKS Kaldırılan Konular şu şekildedir.
Matematik
Yüksek mertebeden Türev
Sonucu +oo -oo olan limitler
f(x):x^n dışındaki Polinomsal Fonksiyonların Türevi dışındaki türev kuralları
İkinci dereceden türev yazımı (konveks-konkav ve dönüm noktası)
Vektörler
Elips,Hiperbol,Parabol (Konikler)
Dairesel Permütasyon
Uzayda Doğru Düzlem
Polinomsal Fonksiyonlar dışındaki integral özellikleri
Biyoloji
Popülasyon Genetiği
Klorofil a ve b nin yapısı
Fotosentez ve Solunum Hesaplamaları
CAM ve C4 Bitkileri
Bitkilerin büyümesinde etkili olan minerallerin görevler
Kimya
Kurşunlu Akümülatörler
İyonik Redoks Denkleştirilmesi Amidler,
Aminoasitler, Karbonhidratlar, Optik İzomeri Kavramları