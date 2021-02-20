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MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?

Atama bekleyen öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan öğretmen atama sayısında. Peki MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?

20 Şubat 2021 Cumartesi 23:15
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
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Öğretmen adaylarının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan öğretmen atama sayısında. Binlerce öğretmen adayı 2021 yılında atanacak öğretmen sayısını merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığıda atanacak olan öğretmen sayısıyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan binlerce öğretmen adayı ise 2021 yılında yapılacak öğretmen atama sayısının ve atama takviminin açıklanması için sosyal medya üzerinden seslerini Bakanlık yetkililerine duyurmaya , 60 bin atama için taleplerini yazmaya devam ediyor.

MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?

Gelen son dakika bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı tarafından verilen kontenjanın az olduğu ve artırılması için görüşmeler yaptığı ve 2021 yılında atanacak öğretmen sayısı ile ilgili olarak son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği yönünde.

Önümüzdeki günlerde görüşmelerin tamamlanması ve 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanacak öğretmen sayısının ve atama takviminin açıklanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 23:15
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