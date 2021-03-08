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MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?

Okullarda yaz tatili ne zaman? Okullarda yaz tatili hangi tarihte? Okullarda yaz tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yaz tatili için hangi tarihi söyledi? Veliler ve öğrenciler yaz tatili hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaları merakla araştırıyorlar.

08 Mart 2021 Pazartesi 23:13
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen sorular üzerine yaz tatilinde okulların tatil olma durumju hakkında açıklamalarda bulundu. Herkes Ziya Selçuk’un açıklamalarında yaz tatilinin ne zaman olduğunun yanıtını merakla araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk kanalında konuk olduğu bir programda kendisine herkesin merak ettiği soruların sorulmasıyla beraber bazı konulardaki sorulara netlik kazandırdı.

2021 Yaz Tatili ne zaman?

Canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili birbirinden önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Selçuk, yaz tatilinin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok." ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitim planlamasında ilk ve ortaokullarda %80’in üzerinde oranla katılım olmasını vurgulayan Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlar hakkında "Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız." Şeklinde ifadeler kullandı.

Bağımsız bir araştırma grubu tarafından yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin %77’sinin sınavlar hakkında iptal edilme taraftarı olmadıklarını belirten Bakan Selçuk, ailelerin ve öğretmenlerin öğrencilerin sınavlara girmeleri konusunda aynı fikirde olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz." dedi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 23:13
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