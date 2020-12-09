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MEB 2021 Yarıyıl 15 tatil ne zaman, tatili hangi tarihte?

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken MEB 2021 Yarıyıl 15 tatil ne zaman, tatili hangi tarihte? haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 09-12-2020 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 20:57
MEB 2021 Yarıyıl 15 tatil ne zaman, tatili hangi tarihte?
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Türkiye de covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçmişti. Daha sonrasında kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçen okullar artan vaka sayılarından kaynaklı önlem olarak tekrar 22 Kasımdan itibaren uzaktan eğitime döndü. Bakanlar kurulu tarafından okulun 4 Ocak tarihine kadar açılmayacağı belirtildi.

2021 SÖMESTR TARİHLERİ

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte öğrencilerin kafası oldukça karışık. 15 tatilin ne zaman olacağı gündem konumuz haline gelmiş durumda. 4 Ocak tarihine kadar okulların yüz yüze eğitime geçmeyeceği belirtilmişti fakat daha sonra ki süreçte okulların nasıl devam edeceği vaka sayılarına göre belirlenecek bir süreç olarak karşımızda.

Okulların 22 Ocak 2021 tarihinde okulların ara tatile girmesi bekleniyor. 8 Şubat tarihinde ise okulların açılması bekleniyor. Tarihler pandemi sürecine göre değişiklik gösterecektir.

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Karne15tatil
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