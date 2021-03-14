MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı, atama müjdesi verdi!

Atamalar, ön başvuru ve tercih başvurusu olarak yapılacaktır. Gereken şartlara sahip olan öğretmen adaylar 15-26 Mart tarihleri arasında personel.meb.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilir.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada 20.000 öğretmen alımı yapılacağı ifade edilmişti. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar, ön başvuru, sözlü sınav, tercih başvurusu ve atama adımlarında geçecekler. En fazla alım yapılacak branşlar, sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, ilköğretim matematik, rehberlik ve Türkçe olacaktır.

Başvuru için

Adaylar, mülakata girecekleri sınav merkezlerini 3 Mayısıs tarihinde öğreneceklerdir. Başvuruda bulunacak adaylar, ilkatama.meb.gov.tr adresinde bulunan ön başvuru formunu doldurmak zorundadır.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için gereken şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde geçen genel şartlara uymak

T.C. vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları için bu şart gerekmemektedir.)

Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmen olarak atanacak kişilerin tespitine dair Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararlarına göre atama yapılacak alana uygun olunması

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacak olanlar haricinde, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

Yurt dışı mezunlarının, belgelerinin yurt içi programlarına denk olması, 2019 ya da 2020 yıllarında yapılan KPSS ‘de atanacağı alanda puan türlerinde 50 ve üzerinde puan almak

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten çıkarılmayı gerektirecek ceza almamak

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli öğretmen olarak atanan, fakat ataması iptal edilenler ile çalışırken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son gününden itibaren 1 yıl bekleme süresini doldurmuş olmak

Bakanlıkta ya da herhangi bir kuruluşta 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli öğretmen olarak çalışmamak şartı aranmaktadır.

Sonuçlara itiraz

Adaylar belge vermek, onay işlemleri gibi sebeplerle il ya da ilçe eğitim müdürlüklerine gitmek zorunda kalmayacaklardır.

17 Mayısıs tarihinde gerçekleşecek olan sözlü sınav sonuçlarına itiraz 12-16 Temmuz tarihlerinde yapılabilir. İtiraz sonuçları 2 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir.

Sözlü sınava katılmayanlar başvurabilir mi?

Covid-19 sebebiyle karantinada olan adaylar 17 Mayısıs-18 Haziran tarihleri arasında sözlü sınav için başvuruda bulunabilir. Sınava katılamayan adaylar 21-25 Haziran tarihlerinde sınava gireceklerdir. Karantina nedeniyle sınava katılamayan adayların, bu durumu belgelemesi gerekmektedir. Dilekçe ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunulabilir. Durum Bakanlık tarafından incelendikten sonra yüz yüze ya da video konferans şeklinde sözlü sınav gerçekleştirilecektir.

Tercih için başvuru

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, maksimum 40 eğitim kurumunu tercih edebilir. Tercihler, elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular E-Devlet sistemi üzerinden alınacaktır. Onay işlemine gerek yoktur.

Alım yapılacak branşlar

Sınıf öğretmenliği – 2883

Özel eğitim – 2094

İngilizce – 1938

İlköğretim Matematik – 1260

Matematik – 1004

Rehberlik – 1004

Fen Bilimleri – 996

Türkçe – 918

Türk Dili ve Edebiyatı – 511

Müzik – 458

Sözleşmeli öğretmen alınacaktır.