MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli mi?

2021 yılı itibari ile öğretmenlerin ne zaman atama yapılacağına dair sorular sorulamaya başlamıştı. Atanmayı bekleyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklama yapmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleştirdiği AK Parti Kongresinden öğretmen atamalarıyla ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan "Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

2021 Öğretmen atamaları ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarıyla ilgili "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanarak öğretmen atamalarının gereksinimlere göre şekillendiğini vurgulayan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

Selçuk sözlerine "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" şeklinde devam etti.

2020 yılında kaç öğretmen atandı?

2020'de öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 50 taban puanı ile binlerce öğretmen atamaları yapılırken, branş sıralamalarının bazıları şu şekilde oldu;

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.