İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

MEB 2021 sömestr 15 tatil ne zaman başlayacak?

Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçen okullar için 15 tatil yani ara tatilin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Öğrencilerin evlerinden öğrenim hayatına devam etmesi zaten tatildeyiz havası yaratmış olsa da resmi tatillerinin ne zaman olacağı hakkında bilgi edinmek istemekte. Peki 15 tatil ne zaman?

04 Aralık 2020 Cuma 20:57
MEB 2021 sömestr 15 tatil ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Türkiye de covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçmişti. Daha sonrasında kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçen okullar artan vaka sayılarından kaynaklı önlem olarak tekrar 22 Kasımdan itibaren uzaktan eğitime döndü. Bakanlar kurulu tarafından okulun 4 Ocak tarihine kadar açılmayacağı belirtildi.

2021 SÖMESTR TARİHLERİ

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte öğrencilerin kafası oldukça karışık. 15 tatilin ne zaman olacağı gündem konumuz haline gelmiş durumda. 4 Ocak tarihine kadar okulların yüz yüze eğitime geçmeyeceği belirtilmişti fakat daha sonra ki süreçte okulların nasıl devam edeceği vaka sayılarına göre belirlenecek bir süreç olarak karşımızda.

Okulların 22 Ocak 2021 tarihinde okulların ara tatile girmesi bekleniyor. 8 Şubat tarihinde ise okulların açılması bekleniyor. Tarihler pandemi sürecine göre değişiklik gösterecektir.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 20:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Karne15tatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
İhtiyaç kredisini en uygun kullandıran bankalar hangileri?
Sigaranın sağlığa zararları nelerdir? İnsan sağlığını ve vücudunu nasıl etkiler
Elite 4 sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni sezon başlangıç tarihi
Arka Sokaklar Nadya ayrılıyor mu? Wilma Elles'den efsane diziye veda
Adınıma açılmış mobil hat var mı? Tüm operatörler isim ile mobil hat sorgulama işlemleri
2021 AGİ ödemeleri asgari ücrete dahil mi? 2021 asgari ücret toplantıları ne zaman sona erecek?
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Blu TV neden açılmıyor, neden yavaş?
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.