MEB 2021 özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?

2021 yılına sayılı günler kala eğitim öğretim hakkında merak edilen konulardan biri de 2021 yılı özür grubu atamaları. Yeni yılın (2021) il özür grubu atamaları yarıyıl tatilinde gerçekleşecek. Bunun yanı sıra 2021 eş durumu atamalarının da hangi tarihlerde yapılması beklendiğini açıklayacağız.

1. aşama başvuru tarihi: Ocak ayının ilk haftası

2. aşama başvuru tarihi: Ocak ayının ikinci haftası

Atamalar: Ocak ayının üçüncü haftası

Geçmiş yıllardaki atama tarihlerine göre (2018, 2019, 2020) yeni yılın (2021) atama tarihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin tahminlerimizi aşağıda belirttik:

Aşağıdaki tablolarda yıllara göre yarıyıl tatili öğretmen özür grubu atama takvimi bulunuyor.