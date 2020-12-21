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MEB 2021 özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?

Yeni yıla girmek üzereyken 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemini de geride bırakıyoruz. Yeni döneme girerken en çok merak edilen konulardan biri de 2021 yılı özür grubu atamaları oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:19
MEB 2021 özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?
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2021 yılına sayılı günler kala eğitim öğretim hakkında merak edilen konulardan biri de 2021 yılı özür grubu atamaları. Yeni yılın (2021) il özür grubu atamaları yarıyıl tatilinde gerçekleşecek.  Bunun yanı sıra 2021 eş durumu atamalarının da hangi tarihlerde yapılması beklendiğini açıklayacağız.

Geçmiş yıllardaki atama tarihlerine göre (2018, 2019, 2020) yeni yılın (2021) atama tarihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin tahminlerimizi aşağıda belirttik:

  • 1. aşama başvuru tarihi: Ocak ayının ilk haftası

  • 2. aşama başvuru tarihi: Ocak ayının ikinci haftası

  • Atamalar: Ocak ayının üçüncü haftası

Aşağıdaki tablolarda yıllara göre yarıyıl tatili öğretmen özür grubu atama takvimi bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 13:19
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