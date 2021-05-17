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MEB 2021 okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak

Haziran ayına kısa bir süre kala akıllarda yaz tatilinin hangi tarihte başlayacağı soruları yer almaya başladı. Yaklaşık 3 ay boyunca sürecek olan yaz tatilinin başlangıç tarihi ne zaman? 2021 yılı için yaz tatili başlangıcı ne zaman? İşte detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:21
MEB 2021 okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak
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Her sene Haziran ayında son bulan eğitim dönemiyle birlikte bu sene için de dönemin bitişi için az bir süre kaldı. Peki taklaşık olarak 3 ay süren tatilin başlangıç tarihi ne olacak? İşte detaylar...

Korona virüs sebebi ile eğitim ve öğretim online bir şekilde yapılıyor. Bazı sınıflarda da kontrollü seşkilde yüz yüze eğitim gerçekleştiriliyor. İkinci dönem sıbavlarına katılan öğrenciler de yaz tatili için heyecanlı bir bekleyişe girdi.

2020-2021 eğitim öğretim senesinin ikinci dödenimin başlangıç tarihi 15 Şubat 2021 Pazartesi olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması konusunda açıklamada bulunmuştu:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık.Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

2021 eğitim öğretim senesi takvimine göre, 18 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olan yaz tatili 11 hafta boyunca sürecek. Bu durumda öğrenciler 2021 Eylül ayının ilk haftasında okullarına geri dönecek.

Buna ek olarak sekizinci sınıf öğrencileri de 18 gün sonra LGS'ye girecek. Geçen sene olduğu gibi bu senede de sınav oturumu iki oturum şeklinde olacak. Öğrenciler 90 adet çoktan seçmeli soruya cevap verecek.

İlk oturumun saati 9.30'da ikinci oturumun saati ise 11.30'da gerçekleşecek. ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika cevap verme süresi tanınacak.

İkinci oturumda da öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika cevap verme süresi tanınacak.


Son Güncelleme: 17.05.2021 18:21
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Yaz Tatili2021
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