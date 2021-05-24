MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?

Pandemi tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim süreci sürerken yaz tatili tarihi de araştırıyor. Okul öncesi eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel gereksinimli öğrencileri okul ve sınıfları ile 8 ve 12’nci sınıfların takviye kurslarında 17 Mayıs itibariyle yüz yüze eğitime geçildi.

Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Salgın tedbirlerinin esnetilmesiyle yaz tatilinin tarihi de netleşti. Okul öncesi eğitim ve özel gereksinimli öğrencilerin haricinde eğitim 1 Haziran’a kadar uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. Okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, okullar seminer dönemi dahil 2 Temmuz’da kapanacağı ve öğrencileri 2 Temmuz’a kadar okulda tutmakla ilgili çalışma yaptıklarını dile getirmişti.