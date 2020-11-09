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MEB 2021 LGS sınavının tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı binlerce ortaokul son sınıf öğrencisinin merakla beklediği 2021 LGS sınavının tarihini duyurdu..

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:19
MEB 2021 LGS sınavının tarihi
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Milli Eğitim Bakanlığı binlerce ortaokul 8.sınıf öğrencisini yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sınavı olarak bilinen LGS'nin 2021 yılında ne zaman yapılacağını duyurdu.

2021 LGS SINAVI TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS sınavının 6 Haziran 2020 tarihinde tüm illerde ve ilçelerde yapılacağını duyurdu.


Bakan Selçuk'un imzaladığı resmi yazı 81 İl Valiliğine gönderildi.

İki oturum olarak yapılan LGS sınavı Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor ve sınavda çoktan seçmeli test şeklinde 90 soru yöneltiliyor. Ve sınav için öğrencilere ilk oturumda 50 sözel soru karşılığında 75 dakika, ikinci oturumda ise 40 sayısal soru karşılığında 80 dakika süre veriyor.

Geçtiğimiz sene LGS sınavı korona virüs pandemisi sebebiyle ertelenmiş ve öğrencilere ortaokul 8.sınıfın ikinci dönemi konularında sorular yöneltilmemiştir. Bu sene ki LGS sınavında ise öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacakları açıklanmıştı.

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:19
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