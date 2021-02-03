MEB 2021 LGS sınav tarihini açıkladı mı? LGS 2021 başvuru ne zaman başlayacak?

2021 LGS sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca bilgilendirme yapılmıştı. Sınav takvimini yayınlayan MEB, öğrencilere yürürlükte olan müfredatın tamamından mesul olduklarını söyledi.

LGS sınavı sonrası alınacak yerleştirme puanını %30 okul puanı, kalan %70’i ise sınavdan elde edilen puan oluşturmaktadır.

Şu anki koşullar göz önüne alındığında Bakanlık, LGS için tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Sınava hangi koşullarda başvurulabiliyor?

Sınava sadece 8.sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Liseye geçiş sınavı olan LYS için 8.sınıfta öğrenim görüyor olmak yeterlidir.

Başvuru tarihi açıklandı mı?

Geçen yıl pandemi sebebi ile başvurular ertelenmişti. 2021 LGS başvurularu için daha bir bilgilendirme yapılmadı.