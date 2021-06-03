MEB 2021 LGS sınav süresi kaç dakika? LGS sınavına girerken öğrencilere neler gerekli?

Her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) çok az bir süre kala milyonlarca adayın gireceği sınav hakkında meraklı sorular gündemde yer alıyor. 8.sınıfların gireceği sınavda MEB tarafından hatırlatıcı bilgilendirmeler kendini güncelliyor. Sınavın nasıl olacağını merak eden öğrenci ve veliler için bakanlık tarafından soru-cevap hazırlandı.

LGS saat kaçta başlayacak?

6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek sınav saat 9:30’da olacak. Öğrenciler kendi okullarında sınava girerken adaylar 09.00’da girecekleri okulda hazır olarak bekleyecek.

LGS kaç dakika sürecek?

6 Haziran’da gerçekleşecek olan sınav iki oturum şeklinde olacak.

İlk oturum 9.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek.

İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

LGS sınavına girerken neler gerekli?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında;

-Geçerli kimlik belgesi

-Koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem

-Kalemtraş

-Leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalıdır.

Sınav giriş belgesine nasıl erişilir?

Okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.