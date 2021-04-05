MEB 2021 LGS kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Liselere Giriş Sınav - 2021 LGS kılavuzu yayımlandı.

Adaylar Bakanlık tarafından yayımlanan 2021 LGS kılavuzuna Milli Eğitim Bakanlığının resmi intenet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiylesınavının ders ve müfredattında değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuşken, yayımlanan 2021 LGS kılavuzunda 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS ile ilgili olarak sınav süresi, derslerdeki soru dağılımı ve soru sayısında herhangi bir değişikliğin yapılmadığı görüldü.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuk, bu sene sınava girecek olan 8.sınıf öğrencileri için 2021 LGS kılavuzu haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

6 Haziran tarihinde yapılacak olan 2021 LGS iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere ilk oturumda 50 soru sözel, ikinci oturumda 40 soru sayısal alandan sorulacak.

2021 LGS UYGULAMA TAKVİMİ