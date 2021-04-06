MEB 2021 LGS başvuruları başladı mı? LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Ortaokul öğrencileri tarafından merakla araştırılan 2021 LGS sınavı başvurularının ne başlayacağı ve nerede başvuru yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor.

LGS Başvuruları başladı mı? LGS başvurusu nereden yapılır?

2021 yılının Haziran ayından merkezi olarak düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında sınava girecek olan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarağından yapılacak olan başvuru tarihlerini merakla araştırmaya başladılar. Öğrenciler ve veliler 2021 yılının Haziran ayından düzenlenecek olan LGS sınavına başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden başvuru yapılacağını araştırıyorlar. Bilindiği üzere 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavı başvurularını otomatik olarak almıştı.

LGS başvuruları başladı mı?

LGS başvuruları 5 Nisan 2021 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 14 Nisan'a kadar yapabilecek.

LGS başvuruları nereden yapılır?

Liselere Geçiş Sınavı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yılda otomatik olarak yapılacaktır. Otomatik başvurular sadece yurt içindeki öğrenciler için yapılacaktır. Yurt dışındaki öğrenciler yayımlanan kılavuzdaki formu doldurarak başvuru işlemlerini yapabilecek.

2021 Liselere Geçiş Sınavı ne zaman?

6 Haziran 2021

2021 Liselere Geçiş Sınavı Konuları neler?

Liselere Geçiş Sınavıtarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 30 Haziran'da erişime açılacaktır.

Liselere Geçiş Sınavına girecek adaylar merakla sınavda çıkacak konuları araştırıyorlar. İşte 2021 LGS konular;

LGS Matematik Konuları

Üslü ifadeler

Kara köklü ifadeler

Çarpanlar

Olasılık

Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler

Veri Analizi

Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem

Geometrik Cisimler

Eşlik ve Benzerlik

Üçgenler

Dönüşüm Geometrisi

LGS Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam

Söz Sanatları

Metin Türleri

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozukluğu

LGS İnkılap Tarihi Konuları

Milli Uyanış

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Bir Destan

ATATÜRK Dönemi

ATATÜRKÇÜLÜK

Demokratikleşme

Türk Dış Politika

ATATÜRK’ ün Ölümü

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS Fen Bilgisi Konuları

İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu

Genetik Kod ve DNA

Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon

Biyoteknoloji ve Katılım

Basınç

Madde ve Endüstri/Doğası

Canlılar ve Yaşam

Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü

Fiziksel Olaylar

Elektrik Enerjisi ve Yükleri

LGS İngilizce Konuları

Adventures

Friendship

Teen Life

İn the Kitchen

On the Phone

The Intenet

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları