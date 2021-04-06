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MEB 2021 LGS başvuruları başladı mı? LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

2021 LGS başvuruları ne zaman? 2021 LGS başvuruları başladı mı? 2021 LGS başvuruları nereden yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihini açıkladı mı? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Öğrenciler ve veliler 2021 yılında gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuruların nereden yapılacağı merakla araştırılıyor.

06 Nisan 2021 Salı 13:29
MEB 2021 LGS başvuruları başladı mı? LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?
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Ortaokul öğrencileri tarafından merakla araştırılan 2021 LGS sınavı başvurularının ne başlayacağı ve nerede başvuru yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor.

LGS Başvuruları başladı mı? LGS başvurusu nereden yapılır?

2021 yılının Haziran ayından merkezi olarak düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında sınava girecek olan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarağından yapılacak olan başvuru tarihlerini merakla araştırmaya başladılar. Öğrenciler ve veliler 2021 yılının Haziran ayından düzenlenecek olan LGS sınavına başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden başvuru yapılacağını araştırıyorlar. Bilindiği üzere 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavı başvurularını otomatik olarak almıştı.

LGS başvuruları başladı mı?

LGS başvuruları 5 Nisan 2021 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 14 Nisan'a kadar yapabilecek. 

LGS başvuruları nereden yapılır?

Liselere Geçiş Sınavı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yılda otomatik olarak yapılacaktır. Otomatik başvurular sadece yurt içindeki öğrenciler için yapılacaktır. Yurt dışındaki öğrenciler yayımlanan kılavuzdaki formu doldurarak başvuru işlemlerini yapabilecek. 

2021 Liselere Geçiş Sınavı ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı

6 Haziran 2021

tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 30 Haziran'da erişime açılacaktır. 

2021 Liselere Geçiş Sınavı Konuları neler?

Liselere Geçiş Sınavına girecek adaylar merakla sınavda çıkacak konuları araştırıyorlar. İşte 2021 LGS konular;

LGS Matematik Konuları

  • Üslü ifadeler
  • Kara köklü ifadeler
  • Çarpanlar
  • Olasılık
  • Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler
  • Veri Analizi
  • Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem
  • Geometrik Cisimler
  • Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgenler
  • Dönüşüm Geometrisi

LGS Türkçe Konuları

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Parçada Anlam
  • Söz Sanatları
  • Metin Türleri
  • Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Anlatım Bozukluğu

LGS İnkılap Tarihi Konuları

  • Milli Uyanış
  • Bir Kahraman Doğuyor
  • Milli Bir Destan
  • ATATÜRK Dönemi
  • ATATÜRKÇÜLÜK
  • Demokratikleşme
  • Türk Dış Politika
  • ATATÜRK’ ün Ölümü
  • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS Fen Bilgisi Konuları

  • İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu
  • Genetik Kod ve DNA
  • Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon
  • Biyoteknoloji ve Katılım
  • Basınç
  • Madde ve Endüstri/Doğası
  • Canlılar ve Yaşam
  • Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü
  • Fiziksel Olaylar
  • Elektrik Enerjisi ve Yükleri

LGS İngilizce Konuları

  • Adventures
  • Friendship
  • Teen Life
  • İn the Kitchen
  • On the Phone
  • The Intenet
  • Tourism
  • Chores
  • Science
  • Natural Forces

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

  • Kader ve Evrendeki Yasalar
  • Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
  • İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
  • İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
  • İnsan İradesi ve Kader
  • Allah’a Güvenmek
  • Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
  • İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
  • Hac ve Kurban ibadeti
  • Zekat
  • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
  • İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
  • Muhammed’in (S.A.V) hayatından Önek Davranışlar
  • Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar

 

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 13:29
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2021 LGSLGS BaşvuruLiselere Geçiş SınavıMilli Eğitim BakanlığıMeb
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