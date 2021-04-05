MEB 2021 LGS başvuru yapma ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurular 5-14 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Bu yıl 6 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavına 8. Sınıf öğrencileri katılmaktadır. LGS sınavı için başvurular bankalık tarafından otomatik olarak yapılmaktadır bu yüzden öğrencilerin başvuru için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Bu yüzden LGS başvuru ekranı bulunmamaktadır. Yurtdışında bulunan öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzdaki formu doldurarak yapmaları gerekir.

LGS başvuru kılavuzu

Öğrenci kontenjanı 174 bin!

Öğrenciler, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre yerleştirilecektir. Bu kapsamda 174 bin 160 öğrenci okullara yerleştirilecektir. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930'lık kontenjan ayrılmıştır.