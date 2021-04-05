İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

MEB 2021 LGS başvuru yapma ekranı

Bu sene 6 Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS sınavının başvuru kılavuzunun yayınlanması ile beraber başvurular başladı. Diğer senelere göre farklı şekilde yapılan LGS sınav başvurusunun nasıl yapılacağı merak edildi. Peki LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS başvuru ekranı haberimizde yer almaktadır.

05 Nisan 2021 Pazartesi 23:26
MEB 2021 LGS başvuru yapma ekranı
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurular 5-14 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Bu yıl 6 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavına 8. Sınıf öğrencileri katılmaktadır. LGS sınavı için başvurular bankalık tarafından otomatik olarak yapılmaktadır bu yüzden öğrencilerin başvuru için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Bu yüzden LGS başvuru ekranı bulunmamaktadır. Yurtdışında bulunan öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzdaki formu doldurarak yapmaları gerekir. 

LGS başvuru kılavuzu

Öğrenci kontenjanı 174 bin!

Öğrenciler, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre yerleştirilecektir. Bu kapsamda 174 bin 160 öğrenci okullara yerleştirilecektir. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930'lık kontenjan ayrılmıştır.  



Son Güncelleme: 05.04.2021 23:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LSGMebSınavBaşvuruKılavuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?
MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?
MSÜ sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ 2021 soru cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
MSÜ sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ 2021 soru cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?
MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?
2021 MSÜ sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
2021 MSÜ sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

Popüler Haberler

MEB 2021 LGS başvuru yapma ekranı
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar
Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu
Fenerin 2. golü neden iptal edildi, nasıl ofsayt sayıldı? 5 Nisan Fenerbahçe golü neden iptal oldu?
Rüyada ekmek alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada ekmek alma görmenin anlamları ve yorumları
Fenerbahçe sonraki maçı hangi gün, kiminle? Malatya FB maçı ne zaman, saat kaçta?
Testo Taylan kimdir? Beypazarı reklamlarındaki adam
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 20 Mart Cumartesi
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Canlı izle Beşiktaş - Başakşehir ASPOR 1 şifresiz canlı maç izle BJK - İBB Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı izle
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2021
Arıza dizisi Balaban kimdir? Gerçek adı nedir? Rüzgar Aksoy nereli, yaşı kaç?
ATV Maraşlı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Maraşlı dizisi Mahur’u kim canlandırıyor? Alina Boz'un biyografisi
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.