MEB 2021 İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS burs parası kaç TL oldu?

İOKBS Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir sınavıdır. Maddi durumu iyi olmayanlar için düzenlenen ve devletten burs alınmasını sağlayan bir sınavdır. Bu sınav orta öğretimde olan 5-6-7-8. sınıflar ve lisede eğitimi alan hazırlık-9-10-11-12. sınıflar için düzenlenmektedir.

Sınava girmek isteyenler 2021’de sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor.

MEB’in açıklamasına göre İOKBS 25 Nisan 2021’de gerçekleştirilecek. Bir günde ve bir oturumda yapılacak. Sınav saati ise 10:00 olacak. Sınav 120 dakika ve 100 soru şeklinde olacak.

Ziya Selçuk açıklamasında sınav konularında da kısıtlamalara gidildiğini ve soruların kapsamının daraltıldığını söyledi. 10. ve 11. sınıfların 9. sınıf müfredatından sorumlu olduklarını da iletti.

Başvuru tarihi ise henüz belli olmadı.

İOKBS 2021 burs ücretleri hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ama tahminlere göre şu şekilde olması bekleniyor:

2021 yılının ilk 6 ayında 340 TL

2021 yılının ikinci 6 ayında ise 370 TL

2020 de miktar 310 TL idi.